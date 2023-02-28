أرباح سابك تتراجع 28% إلى 16,5 مليار ريال في 2022

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” اليوم، نتائجها المالية لعام 2022، حيث تراجع صافي الربح بنسبة 28,3% إلى 16.53 مليار ريال سعودي [4.41 مليار دولار أمريكي]، مقارنة بصافي الربح الذي بلغ 23.07 مليار ريال سعودي [6.15 مليار دولار أمريكي] في العام 2021.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط اسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئياً زيادة في الكميات المباعة.

وإضافة الى ذلك، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية

والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال سعودي قابل ذلك جزئياً تسجيل مكاسب من إعادة تقييم و بيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال سعودي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% إلى 198.47 مليار ريال سعودي [52.92 مليار دولار] في 2022.

أما في الربع الرابع من العام 2022، فقد بلغت الإيرادات 42.98 مليار ريال سعودي [11.46 مليار دولار]، بانخفاض نسبته 8 في المئة مقارنة بالربع السابق.

وشهدت نتائج الربع الرابع صافي ربح بلغ 0.29 مليار ريال سعودي [0.08 مليار دولار]، بانخفاض قدره 84 في المئة مقارنة بصافي الربح في الربع السابق.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: “حافظت “سابك” في عام 2022 على أدائها القوي على الرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، واستمرت مبيعاتنا في النمو متجاوزة مبيعات العام الماضي بنسبة 9 في المئة وذلك بفضل مشاريع النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع أرامكو السعودية”.وواصلت “سابك” ريادتها في مجال الحلول المستدامة على مدار عام 2022، حيث قادت وتعاونت في العديد من الإنجازات البارزة في مسيرتها نحو الحياد الكربوني.

شراكات وانجازات



وفي بداية عام 2022، قدمت “سابك” مبادرة “بلوهيرو” وهي منظومة موسعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول قطاع الطاقة في العالم إلى الطاقة الكهربائية، كما عقدت شراكة مع شركتي “باسف” و”ليندي” لبناء أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير البخاري الكبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي.

وفي إطار هذه الجهود، نجحت شركتا “سابك للمغذيات الزراعية” و”أرامكو السعودية” في إرسال أول شحنة أمونيا زرقاء منخفضة الكربون معتمدة تجاريًا في العالم إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي.

وقد جاءت هذه الشحنة الأولى من نوعها – التي تتماشى بشكل مباشر مع “رؤية السعودية 2030” لمستقبل الوقود والمنتجات منخفضة الكربون – في أعقاب حصول شركتا “سابك للمغذيات الزراعية” و”أرامكو السعودية” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق.

وفي الآونة الأخيرة، أكدت “سابك” التزامها بتسريع الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الإعلان عن طموحها لتوفير مليون طن متري من حلول “تروسيركل™” بحلول عام 2030.

مجمع لتحويل النفط والمواد السائلة إلى كيماويات



وقد أعلنت الشركة عزمها دراسة إنشاء مجمع لتحويل النفط والمواد السائلة إلى كيماويات في منطقة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، الذي من المتوقع أن يحول 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى كيماويات ويسهم هذا المشروع – الذي يمثل جزءًا من خطط النمو الإستراتيجية للشركة – في تحقيق مبادرة المملكة لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات.

كما أعلنت “سابك” و”إكسون موبيل” عن بدء التشغيل الناجح للمنشأة التصنيعية التابعة لـ”مشروع تنمية ساحل الخليج” في ولاية تكساس، حيث تضم المنشأة وحدة تكسير بخاري بالإيثان بطاقة تبلغ 1.8 مليون طن متري سنوياً، ووحدتي بولي إيثيلين بطاقة تصل إلى 1.3 مليون طن متري سنويًا، إضافة إلى وحدة إيثيلين جلايكول الأحادي بطاقة 1.1 مليون طن متري سنوياً.

وافتتحت “سابك” في نوفمبر، مبناها الجديد بالجبيل، الذي يسهم في تعزيز حضورها المحلي والعالمي في المملكة وحول العالم، وقد تم تشييد المبنى باستخدام حديد “سابك” وهو أول مبنى يحقق الحياد الكربوني في الجبيل، بطاقة استيعابية تتعدى 3600 موظف، ويربط مواقع “سابك” العالمية من خلال اعتماد أحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة البيانات المتقدمة، إضافة إلى نظام التميز البيئي والتشغيلي.