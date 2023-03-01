أرباح تاريخية لفلاي دبي عند 1,2 مليار درهم بنمو 43%

أعلنت فلاي دبي عن أرباح تاريخية محققة نمواً بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم لتعكس الانموذج القوي للاعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة. وبلغت الايرادات السنوية للعام الماضي 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار ) مقارنة مع 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2021 ؛ بنمو بلغ 72%. وتسلمت الشركة 17 طائرة جديدة وهو اعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد. ونقلت الناقلة 10.6 مليون مسافر بنمو 89% مقارنة بعام 2021

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الاعلى لفلاي دبي: «الأداء التاريخي الذي حققته فلاي دبي خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران». واضاف سموه: «التزمت فلاي دبي دوما بالمحافظة على معاييرها العالية في ادارة التكلفة والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على فريق العمل وتنميته على مدى العامين الماضيين، مما مكنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي ودعم التعافي السريع في دبي. ويعكس تحقيق فلاي دبي للربحية للسنة الثانية على التوالي منذ بدء الجائحة المساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها والتي تساعد على النمو والنجاح. أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه فلاي دبي في صناعة الطيران لتكون قوة مؤثرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية دي 33″.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه حول نتائج فلاي دبي السنوية لعام 2022: «لقد أدركنا مبكرًا الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي والتي حفزتنا دوما لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر. مكّننا موقفنا المالي المرن من الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية دون الحاجة الى الدعم الحكومي الذي كان متاحا لنا خلال الجائحة. كان العام الماضي عامًا استثنائيًا، مدفوعا بتسارع الطلب، وتزامنا مع الشهور الأخيرة من إكسبو 2020 اضافة الى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة المسافرين ومشجعي كرة القادم بين والدوحة ودبي خلال المونديال الاخير”.

114 وجهة عبر 74 طائرة

وأطلقت فلاي دبي 16 وجهة، ليصل إجمالي عدد الوجهات على الشبكة إلى 114 وجهة مع نهاية العام الماضي؛ مؤكدة التزامها بتعزيز الربط الجوي برحلات مباشرة مغ الاسواق غير المخدومة من والى دبي.

نمت اعداد المسافرين عبر شبكة الناقلة حيث نقلت 10.6 مليون مسافر بنمو 89% مقارنة بالعام 2021. استمر الطلب في النمو على الوجهات الموسمية الصيفية مثل باتومي وبودروم ودبروفنيك وتيفات وازمير وميكونوس وسانتوريني وطرابزون.

وتسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة. ونمى اسطول الناقلة بنسبة 25٪ مقارنة بالعام السابق. أنهت الشركة عام 2022 باسطول بلغ 74 طائرة منها 32 طائرة من بوينغ 737-800 من الجيل الجديد، و39 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. اعادت الشركة طائرتان من طراز بوينغ 737 من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع انتهاء عقد الإيجار التشغيلي.