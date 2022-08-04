أرباح بنك الرياض تتجاوز 1.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2022

أعلن بنك الرياض، الخميس، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 6.55% إلى نحو 1.61 مليار ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، بالمقارنة مع الربع الأول حينما حقق 1.51 مليار ريال.

وأرجع بنك الرياض في بيان له على “تداول السعودية”، سبب ارتفاع صافي أرباحه على أساس سنوي، بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئياً ارتفاع إجمالي في مصاريف العمليات.

وشرح البيان أسباب حصول الأرباح لافتاً إلى أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية. في حين كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

وأوضح أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وأشار البيان إلى أن أرباح البنك ارتفعت أيضاً بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وذلك بنسبة 3.7% كون الأرباح وصلت وقتها إلى 1.55 مليار ريال.

وعلى أساس النصف الأول من العام الجاري ومقارنة مع قرينه في العام الفائت، ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 10.4% إذ بلغ 3.16 مليار ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقابل 2.87 مليار ريال.