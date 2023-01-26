أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتجاوز التوقعات بارتفاعها 40% إلى 13 مليار درهم في 2022

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40% متجاوزة التوقعات إلى 13 مليار درهم في عام 2022، فيما قفزت أرباح الربع الأخير بنسبة 94% إلى 3.9 مليار درهم، وارتفعت توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20% لتصل إلى 60 فلساً للسهم الواحد.

وبذلك تكون أرباح بنك الإمارات دبي الوطني عن عام 2022 قد تجاوزت توقعات المحللين، مدفوعة بشكل أساسي من نمو قوي للطلب على تمويلات الأفراد وقروض الشركات، وزيادة معدلات الفائدة.

ويعتبر عام 2022 قياسياً من حيث الأداء، لا سيما في ما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أبدت جميع وحدات الأعمال أداء متميزا، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36% كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.

ولا تزال جودة الائتمان جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12% وقام البنك بافتتاح فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر والهند بهدف تسريع وتيرة الاستثمار في حضوره الدولي وقدراته الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.

نمو كل القطاعات

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36% إلى 32.5 مليار درهم بفضل الأداء المتميز لمزيج الودائع إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له أثر واضح على تحسن الهوامش، فضلاً عن النمو القوي في سائر قطاعات الأعمال والمنتجات ارتفع صافي هامش القائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.43، وتدل مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لعام 2023 بأنه سيكون أعلى على خلفية حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

وشهد العام 2022 أداء قويا لأنشطة قروض الأفراد والتمويلات الإسلامية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ 50 مليار درهم والذي قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% ليصل إلى 742 مليار درهم، بينما دعم إقتصاد دبي من خلال تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.

ولا تزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 145 انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس إجراءات تكوين المخصصات القوية في الفترات السابقة رأس المال والسيولة تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 182 ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.4% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

تنمية إقتصاد دبي وأسواق رأس المال

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في العام 2022 مساهماً بدوره في تنمية إقتصاد دبي وأسواق رأس المال. إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل قد أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون %70% من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين. في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم”.