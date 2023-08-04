أرباح بـ 10,4 مليار درهم للشركة العالمية القابضة بنمو 36,3%

سجلت «الشركة العالمية القابضة»، ومقرها أبوظبي، صافي أرباح نصفية ب10.4 مليار درهم، بنمو 36.3%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022، بما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بتحقيق عائدات أعلى للمساهمين.

وحافظت المجموعة بشكل فعال على مسار نموها، والذي ظهر جلياً في زيادة الإيرادات بنسبة 30.8% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مسجلة 28.7 مليار درهم لجودة وصمود أصولها بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.

ومن خلال الاستفادة من قوة محفظة أصولها، لم تحقق الشركة العالمية القابضة قيمة أكبر لمساهميها فحسب، بل لعبت أيضاً دوراً محورياً في دفع أهداف التحول الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. بصفتها مساهماً رئيسياً في نطاق الأعمال في المنطقة، حيث تواصل المجموعة دفع عجلة التقدم والمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

شهدت الشركة نمواً كبيراً في قطاع الأعمال البحرية والتجريف، ويرجع ذلك إلى نجاح شركة الجرافات البحرية الوطنية في الفوز باتفاقيات كبيرة طويلة الأجل من شركات كبرى في الصناعة مثل «أدنوك» و«أرامكو». كما كان لدمج شركة الدار العقارية منذ الربع الثاني من عام 2022 دور محوري في تعزيز التوسع في قطاع العقارات.

وتبرهن الإنجازات المحققة على مرونة الشركة وفطنتها الاستراتيجية في التنقل في ظروف السوق المتغيرة مع ضمان نمو ثابت. علاوة على ذلك، نما إجمالي حقوق الملكية بنسبة 233.3% ليصل إلى 75.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، مما يدل على استمرار التزام الشركة العالمية القابضة تجاه مساهميها.

وقد استحوذت ألفا ظبي على 36.4% من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل 730 مليون درهم، فيما استثمرت شركة الصير البحرية ما قيمته 257 مليون درهم في شركة أدنوك للإمداد والخدمات،و استحوذت شركة ألفا ظبي للضيافة على 51% من شركة «أدمو لايفستايل» القابضة مقابل 716.5 مليون درهم.

واستحوذت «الدار العقارية» على 75% من شركة البساتين القابضة مقابل 139 مليون درهم، واستحوذت مجموعة ستاليونز الإمارات على حصة 23.9% في شركة كيزاد لتنمية المجتمعات والخدمات.

وقامت المجموعة والشركات التابعة لها بعدد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخرى بما في ذلك: شركة ريتش لخدمات التوظيف، شركة بريسايت ايه اي هولدينغ، أدنوك للغاز، أدنوك للإمداد والخدمات، شركة سبوتلايتبوس ليمتد، فيزيو للعلاج الطبيعي والتأهيل، شركة تري ستار للاستثمار، ومسطرد آند لينين للتصميم الداخلي القابضة المحدودة

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «واصلت المجموعة صمودها على الرغم من التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة التضخم المرتفعة، والتي كان لها جميعاً تأثيرات اقتصادية متفاوتة على أعمالنا التشغيلية. تؤكد النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من العديد من عمليات من عام 2023، ويسعدني أن أرى أن وضعنا النقدي لا يزال قوياً. ساهم التزامنا بالسعي لتحقيق كفاءات الاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي. لقد تلاقت النتائج وتوقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول تشغيلية أكبر عبر كل جانب من جوانب أعمالنا في هذه النتيجة الإيجابية”.