أرباح “المملكة القابضة” تقفز بنسبة 129%

انعكس أداء “أكور” القوي في زيادة بنسبة 129% في صافي أرباح المملكة القابضة التي يمتلك أغلبية أسهمها الأمير الوليد بن طلال آل سعود رئيس مجلس الإدارة، الذي يمتلك نحو 78% من أسهم الشركة، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 16.8% بحسب إفصاح الشركة للبورصة السعودية. وسجلت “المملكة القابضة” صافي ربح بلغ 794.5 مليون ريال في الربع الثالث، بنمو قدره 129% عن الفترة المماثلة. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بعكس مخصص انخفاض قيمة الاستثمار في “أكور”، إلى جانب نمو إيرادات الفنادق وتحسن نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يقابلها تراجع في النفقات والتكاليف. النمو القوي في صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة كان نتيجة تضافر عدة عوامل إيجابية عززت الأداء المالي بشكل ملحوظ. في مقدمة هذه العوامل، جاء قرار عكس انخفاض في قيمة شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، مما أضاف دفعة مالية كبيرة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل دعمت الأرباح أيضاً الأداء المتميز للاستثمارات، حيث سجلت الشركة أرباحاً من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في دخل توزيعات الأرباح المستلمة. وعلى الصعيد التشغيلي، شهدت المصادر الأساسية للإيرادات تحسناً قوياً، تمثل في ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى. كما نجحت الشركة في إدارة مصروفاتها، حيث ساهم انخفاض النفقات المالية، ومصروف الزكاة، ومصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، في تعزيز صافي الربح النهائي للفترة.”