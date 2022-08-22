فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأعمالالأسهم

أرباح المتطورة ترتفع 63% في الربع الثاني من العام الحالي

فادي طنّوس by فادي طنّوس

كشفت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن أرباحها ارتفعت في الربع الثاني من 2022 بعد اقتطاع الزكاة والضريبة بنسبة 63% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 27 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” الاثنين، إن إيراداتها في الربع الثاني من العام الحالي نمت بنسبة 60% إلى 31 مليون ريال مقابل 19 مليون ريال لذات الفترة من 2021.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الإيرادات يعود لارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض الزكاة التقديرية، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن أرباحها على صعيد النصف الأول من 2022 زادت بنسبة 72% إلى 58 مليون ريال مقابل 33.8 مليون ريال في الأشهر الستة الأول من 2021.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا