أرباح المتطورة ترتفع 63% في الربع الثاني من العام الحالي

كشفت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن أرباحها ارتفعت في الربع الثاني من 2022 بعد اقتطاع الزكاة والضريبة بنسبة 63% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 27 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” الاثنين، إن إيراداتها في الربع الثاني من العام الحالي نمت بنسبة 60% إلى 31 مليون ريال مقابل 19 مليون ريال لذات الفترة من 2021.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الإيرادات يعود لارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض الزكاة التقديرية، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن أرباحها على صعيد النصف الأول من 2022 زادت بنسبة 72% إلى 58 مليون ريال مقابل 33.8 مليون ريال في الأشهر الستة الأول من 2021.