أرباح القطرية 3.736 مليار ريال في 6 أشهر

كشفت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 3.736 مليار ريال قطري (1.026 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 الممتدة بين الأول من نيسان/ابريل ونهاية أيلول/سبتمبر بزيادة سنوية 113.8%.

وقالت “القطرية” في بيان لها إن إجمالي العائدات خلال النصف الأول من السنة المالية ارتفع بنسبة 7.4% إلى 40.126 مليار ريال (11.019 مليار دولار).

وارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 28.5% خلال العام الماضي؛ وذلك نتيجة زيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 83.3% مما أدى إلى زيادة العائدات بنسبة 3.6%.

وأظهر البيان ارتفاع إجمالي عدد المسافرين على الخطوط الجوية القطرية في النصف الأول من العام المالي ولغاية أيلول/سبتمبر 2023 إلى 19.078مليون مسافر، بزيادة بلغت 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بفضل استراتيجية الناقلة القطرية الناجحة والتي تجلت في اتفاقيات الشراكة التي عقدتها ضمن تحالف oneworld بالإضافة إلى التحالفات الاستراتيجية العالمية الأخرى وتحديداً في أستراليا وآسيا وأوروبا والصين. وبالإضافة إلى ذلك، كان لبرنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية وإسطول طائراتها المميز والمتنامي دوراً أساسياً في ارتفاع عدد المسافرين. ومن الجدير بالذكر إن الناقلة القطرية قد تقدمت بطلب شراء 150 طائرة جديدة (بما في ذلك خيارات الطائرات وخطابات النوايا) لتلبية الطلب المتزايد على حركة المسافرين والشحن الجوي. كما وساهمت الكفاءات التشغيلية وبرامج الابتكار وتفاني الموظفين في تحقيق هذه النتائج المبهرة.

ومن ناحية أخرى، تواجه مجموعة الخطوط الجوية القطرية بعضاً من التحديات للفترة المتبقية من العام بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في عدد من انحاء العالم، والذي من المتوقع أن يؤثر سلباً على طلب المسافرين للسفر الجوي فضلاً عن احتمالية تشكيل قيود تشغيلية جديدة. كما وتشكل تكلفة الوقود التحدي الأصعب لشركات الطيران حيث أثرت تقلبات أسعار الصرف الناتجة عن قوة الدولار على الأداء. غير أن الإدارة الحكيمة والجهود المشتركة لفريق القيادة في المجموعة عملت على وضع مجموعة واسعة من التدابير التشغيلية للتصدي للصعوبات في النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الأداء حيث حققت المجموعة أعلى المستويات في دقة مواعيد الرحلات الجوية.

ومن جانبه قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “تواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية أداءها المتميز بوصفها الرائدة في عالم الطيران، خاصة بعد عام حافل بالفعاليات العالمية، وأبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™ التي تعد قاعدة اساسية للمضي قدماً في تحقيق رؤية دولة قطر في جعل مدينة الدوحة وجهة سياحية عائلية رائدة في الشرق الأوسط. وتشير النتائج الأولية لهذا العام إلى أن المجموعة تتجه بخطى ثابتة نحو عام متميز جديد، معتمدةً على الأرباح التراكمية التي تزيد عن 2.750 مليار دولار من العامين السابقين”.

كما وحققت المجموعة نمواً لافتاً في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 26.9% للنصف الأول من السنة المالية 2023/2024، بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022/2023 ليصل إلى 10.799 مليار ريال (2.960 مليار دولار). كما وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بمقدار 2.641 مليون ريال (0.725 مليون دولار ) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022/2023.

وفي مطلع شهر آذار/مارس، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلات جديدة ضمن شبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية وتشمل: شيتاغونغ، جوبا، كينشاسا، ليون، ميدان، تولوز، وطرابزون فضلاً عن استئناف الرحلات الجوية إلى 11 وجهة وهي: بكين، برمينغهام، بوينس آيرس، الدار البيضاء، دافاو، مراكش، نيس، اوساكا، بنوم بنه، رأس الخيمة وطوكيو هانيدا. كما وتم الإعلان عن زيادة ما يقارب 10 وجهات إضافية لعام 2024.