

هبطت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 85.12 في المائة إلى 1.18 مليار ريال (314.5 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.93 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية»، الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بنسبة 33.6 في المائة على أساس سنوي إلى 37.17 مليار ريال، مقابل 55.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 87.22 في المائة إلى 1.84 مليار ريال، مقابل 14.02 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الاقتصاد العالمي شهد استمراراً في طؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب.

وعلى أساس سنوي، انخفضت حصة «سابك» في نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة بشكل ملحوظ.