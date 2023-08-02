مويضي المطيري by مويضي المطيري

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أرباح “الدواء” ترتفع لـ 89 مليون ريال بدعم ارتفاع الإيرادات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

ارتفع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 10.74% إلى 89.33 مليون ريال، مقابل 80.67 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.



وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17.15% في الربع الثاني من العام، مقابل 76.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.



وقالت الشركة في بيان لـ” تداول السعودية” اليوم الأربعاء، إن نمو صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.7% في الربع الثاني لتصل إلى 126.5 مليون ريال.



وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 نحو 525.6 مليون ريال، بارتفاع 3.7% على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2023 نحو 122 مليون ريال، وبهامش ربح تشغيلي (8.5%) من صافي المبيعات، والتي بلغت في الربع المماثل من العام السابق 2022 بمقدار 90.5 مليون ريال وبهامش ربح تشغيلي (7%) من صافي المبيعات.

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