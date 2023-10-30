أرباح الدار العقارية تقفز 41% في 9 أشهر

قالت شركة الدار العقارية في بيان نشرته اليوم الاثنين أن الأرباح الصافية للشركة بلغت خلال الربع الثالث من العام 2023 نحو 900 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن أرباحها في الفترة منذ الأول من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيلول/سبتمبر بلغت نحو 3 مليارات درهم بنمو 41% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2022.

وحققت الدار العقارية مستوى قياسياً لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وتمتلك الدار العقارية قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا 60% (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليار درهم منذ بداية العام.

وقالت الشركة إن الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار، وبروز أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخيمة.

وأعلنت الدار العقارية مؤخراً عن أول مشروع سكني لها في دبي – جنان من الدار – ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العام في 31تشرين الاول/أكتوبر.

وحققت الشركة نمواً قوياً من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر، مدفوعاً بقوة الأداء التشغيلي، وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات، مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح.

وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي مع احتفاظها بـ 3.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم.

وقالت الشركة إنها ستواصل مستندةً إلى سجلها القويّ والناجح في تنفيذ استراتيجية النموّ والتوسع، استكشاف أفضل الفرص المتاحة لاستثمار المزيد من رأس المال بنهج مدروس ومنضبط محلياً ودولياً.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: “نشهد أبوظبي اليوم نمواً وازدهاراً غير مسبوق، مدعوماً باقتصادٍ مرن وبيئةٍ تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار، ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لقيادة مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر، ودخول أسواق محلية مجاورة كرأس الخيمة ودبي”.

وأضاف: “إنه مع انطلاق المرحلة التالية من مسيرة نموها، وضعت الدار استراتيجية جديدة ستنقل خبراتنا إلى أسواق دولية مختارة، مركزين بشكل خاص على أوروبا، مما يدعم مساعينا لتوسيع أعمالنا وتنويع استثماراتنا وتحقيق نمو مستدام، ونسعى للاستثمار في المشاريع التي تدعم عملياتنا الحالية وعبر القطاعات العقارية عالية النمو في الأسواق الناضجة التي تمتلك أسساً قوية، واقتصادات رقمية، وتشهد تحولات ديموغرافية وتنوعاً مستمراً في أولويات المستهلك”.

وقال: “تواصل الدار الاستفادة من التوجهات الناشئة والعلاقات الجديدة لبناء شراكات قوية تمكنها من استقطاب استثمارات ومفاهيم مبتكرة إلى سوقنا الأساسية في دولة الإمارات”.

ومن جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: “تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث”.

وأضاف: “يؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفيه والإقامة وتواصل عقاراتنا الاستثمارية، ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية، تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة، ونتطلع إلى المزيد من التقدم هذا العام في طموحاتنا لمواصلة نمونا المتسارع في المنطقة وخارجها”.