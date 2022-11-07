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أرباح التنمية ترفع بنسبة 755% في الربع الثالث من 2022

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التنمية

ارتفع صافي أرباح شركة “التنمية الغذائية“، بنسبة 755.52% خلال الربع الثالث من 2022، بحسب بيان نشرته على موقع تداول السعودية.

  • بلغت الأرباح 31.74 مليون ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة
  • أرباح الربع الثالث لعام 2021 كانت 3.71 ملايين ريال
  • ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5.1% في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2022
  • يعود سبب ارتفاع صافي الربح لارتفاع الإيرادات بنسبة 43.5% لتصل إلى 559.5 مليون ريال
  • جاءت زيادة الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة المستمرة في مبيعات الدواجن الطازجة

63 مليون ريال أرباح التنمية حتى نهاية سبتمبر

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 144.91% إلى 63.48 مليون ريال، مقارنة مع 25.92 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

التنمية تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 27.0 بالمئة

وكانت “التنمية الغذائية” قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن توقيع اتفاقية استحوذت بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأمريكية على حصة ملكية في الشركات التابعة لها، كشركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، وذلك مقابل 70 مليون دولار أي ما يقارب 262.6 مليون ريال.

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