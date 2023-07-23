أرباح البنك العربي الوطني تقفز 51,2% متجاوزة 2 مليار ريال في 6 أشهر

أعلن البنك العربي الوطني في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم أن أرباحه الصافية بعد الزكاة وضريبة الدخل قفزت بنسبة 51.2% إلى 2,054 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 1,35 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا البنك الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في ايجار ومصاريف مباني.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وارتفعت أرباح البنك العربي الوطني الصافية بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 39.2% إلى 986 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 708 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزا البنك الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

وقابلها ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وايجار ومصاريف مباني مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.89% إلى 158,3 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 146,7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 4% إلى 148,8 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 143 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الموجودات بنسبة 2,9% إلى 215,9 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 209,8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.