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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

أرباح البنك السعودي الفرنسي ترتفع 8,7% إلى 2,67 مليار ريال في 9 أشهر

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ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي  بنسبة 8,7% إلى 2,67 مليار ريال خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2,46 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 3.93% إلى 1,06 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1,02 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا البنك في إفصاح على موقع “تداول السعودية” ارتفاع صافي أرباحه إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11,55%، والذي قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 20,18%.

وارتفع دخل العمليات إلى 2,135 مليار ريال، مقابل 1,91 مليار ريال بالربع نفسه من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الدخل التشغيلي الأخر والذي قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

كما قفز ددخل العمولات الخاصة بنسبة 42% ليصل إلى 2,18 مليار ريال، مقابل 1,54 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

كما أشار إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والادارية.

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