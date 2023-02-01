أرباح البنك الأهلي السعودي 18,6 مليار ريال بارتفاع 46,7% في 2022

أعلن البنك الأهلي السعودي في افصاح على موقع “تداول السعودية” عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 46,7% إلى 18.6 مليار ريال خلال عام 2022 مقارنة بأرباح بلغت 12.7 مليار ريال في العام 2021.

وعزا سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة 18.4 في المائة، وسجل البنك ارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية 21.1 في المائة وانخفاض مصاريف العمليات الأخرى 12.4 في المائة.

وتراجعت ودائع العملاء بنسبة 3,4% إلى 568,2 مليار ريال في 2022 مقابل 588,5 مليار ريال في 2021.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 9,6% إلى 545,3 مليار ريال مقابل 497,5 مليار ريال في 2021.