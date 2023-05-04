أرباح أمريكانا تتجاوز 58 مليون دولار في 3 أشهر

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، حيث حافظت الشركة على هامش قوي للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء خلال الفترة بلغ 21.5%، فيما بلغ صافي الربح للربع الأول (العائد لمساهمي الشركة الأم) نحو 58.1 مليون دولار.

وحققت إيرادات قدرها 589.4 مليون دولار وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 126.9 مليون دولار.

وحققت “أمريكانا” نمواً جيداً في الإيرادات على أساس سنوي، بفضل الأداء المرن للعلامات التجارية القوية التابعة للشركة، والتي حققت نمواً مستقراً في الإيرادات بنسبة 1.7% على أساس المثل بالمثل، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج توسيع محفظة المطاعم. وعند إلغاء التأثير الموسمي لشهر رمضان من نتائج الأداء الربع السنوي، فإن إيرادات الربع تحقق نمواً بنسبة 7.5% على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول من العام 2023، أضافت أمريكانا للمطاعم 49 مطعماً جديداً لمجموعة مطاعمها، وفي 31 مارس 2023، بلغ عدد مطاعم الشركة 2228 مطعماً، مع 63 مطعماً جديداً قيد الإنشاء، وتتوقع الإدارة افتتاح ما بين 250 إلى 300 مطعم جديد سنوياً على المدى المتوسط. وتعتزم الشركة مواصلة زخم التوسع القوي لمجموعة مطاعمها خلال العام 2023.

يتمثل الهدف متوسط الأجل لأمريكانا للمطاعم في مضاعفة الإيرادات مع استهداف نمو صحي للمبيعات على أساس المثل بالمثل، إضافة إلى فتح ما بين 250 إلى 300 مطعم جديد سنوياً.

تتوقع الشركة تحسن هوامش الربح الإجمالية خلال النصف الثاني من عام 2023، مع تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً ، كما تستهدف تحسين هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 250-300 نقطة أساس على المدى المتوسط.

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