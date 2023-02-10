أرباح ألفا ظبي تقفز 105% إلى 10,6 مليار درهم

ارتفعت أرباح شركة «ألفا ظبي القابضة» الصافية بنسبة 105% إلى 10.6 مليار درهم خلال عام 2022 مقابل صافي أرباح قدرها 5.16 مليار درهم في عام 2021، وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 0.75 درهم من أرباح عام 2022 مقارنة بـ0.45 درهم للسهم للعام 2021.

وذكرت المجموعة في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم أنها حققت إيرادات قدرها 39.64 مليار درهم في عام 2022 مقابل 18.6 مليار درهم في عام 2021.

وبلغ إجمالي الموجودات 131,7 مليار درهم في 2022 ارتفاعاً من 47,3 مليار درهم في 2021.

وقفزت حقوق المساهمين من 25,9 مليار درهم في 2021 إلى 69,5 مليار درهم في 2022.