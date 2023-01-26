بلومبرغ– سجل أكبر بنكين في الإمارات العربية المتحدة قفزة في الأرباح السنوية، وتجاوزا التقديرات وذلك بعد أن ساعد النمو الاقتصادي القوي للدولة على زيادة الهوامش وصافي دخل الفوائد.

بيان مجموعة بنك أبوظبي الأول أفاد أن أرباح بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ارتفعت بنسبة 7٪ إلى 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) لعام 2022 مقارنة بـ 2021، بعد أن “حافظت الأعمال الأساسية على زخم إيجابي ، مما أدى إلى نمو مزدوج الرقم في القروض والودائع”. ارتفع الدخل بنسبة 10٪ ، مدعوماً بنمو بنسبة 23٪ في صافي دخل الفوائد والمكاسب من بيع حصة الأغلبية في أعمال المدفوعات مجناتي Magnati.

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في البيان: “استمر الأداء التشغيلي الأساسي عبر أعمالنا الأساسية خلال الربع الرابع على الرغم من التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية الأكثر صعوبة”. “لقد أتاح لنا هذا المجال لبناء المزيد من المخازن المؤقتة للتوفير ، واتخاذ موقف متحفظ بشأن تقييمات الأصول.”

هناء الرستماني

الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

في غضون ذلك ، ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40٪ إلى 13 مليار درهم ، في حين تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12٪ إلى 5.2 مليار درهم. وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في دبي “حافظ على زخم نمو قوي في الدخل ، وحافظ على سيطرة صارمة على التكاليف واستفاد من عمليات إعادة الشطب والتعافي ، مما يعكس اقتصادًا إقليميًا سليمًا”. استفادت الدولة أيضًا من ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من عام 2022 وأصبحت مكانًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن مكان لحفظ ثرواتهم. قال ثاني الزيودي ، وزير الدولة للتجارة الخارجية في البلاد ، لتلفزيون بلومبيرغ في دافوس الأسبوع الماضي إن الإمارات تبدو “محصنة للغاية” إذا حدث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام.

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40٪