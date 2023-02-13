أرباح أدنوك للحفر ترتفع 33% إلى 2,9 مليار درهم

ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر بنسبة 33% إلى 2.95 مليار درهم أي ما يعادل 802 مليون دولار في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وسجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال العام 2022 لتصل إلى 9.82 مليار درهم (2.67 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2021. وجاء النمو القوي المسجل في إيرادات الشركة على أساس سنوي مَدفوعاً بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط، تزامناً مع تحقيق جميع القطاعات الأخرى نتائج إيجابية على أساس سنوي بما يتماشى مع خطة الشركة، لتمكين «أدنوك» من تسريع تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

كما حققت «أدنوك للحفر» إيرادات، وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وصافي أرباح استثنائية خلال الربع الرابع من 2022، مدفوعة ببرنامج الشركة القوي لتوسعة أسطولها الذي يضم أكبر عدد من منصات الحفر العَاملة التي تُسهم بقوة في تعزيز مسيرة نمو الشركة، وتضع لها خريطة طريق واضحة لمزيد من التوسع خلال عام 2023 وما بعده. ويذكر أن الشركة استحوذت على 16 منصة حفر جديدة في 2022، ما مكنها من امتلاك أسطول حفارات يُعد من ضمن الأكبر في العالم لحفر وتهيئة الآبار يضم 115 منصة حفر.

وبلغت الأرباح لعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، 4.52 مليار درهم (1.23 مليار دولار) بهامشٍ تجاوزت نسبته 46% بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة التكلفة. كما حققت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022، أعلى إيرادات ربع سنوية للشركة على الإطلاق بلغت 2.69 مليار درهم إماراتي (733 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.30 مليار درهم إماراتي (353 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 35%. وبلغ صافي الأرباح 859.37 مليون درهم إماراتي (234 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 61%. ويأتي هذا النمو القوي مدفوعاً بصورة رئيسية بدخول عدد من الحفارات الجديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة.

وكشفت الشركة عن نمو قوي على مستوى جميع قطاعات أعمالها الرئيسية بما فيها:

خدمات الحفر البرية مدفوعة

بصورة رئيسية بإضافة حفارات جديدة لأسطول الشركة، بلغت إيرادات خدمات الحفر البرية لعام 2022 بأكمله 5.33 مليار درهم إماراتي (1.45 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 27%، مقارنة بعام 2021. كما سجلت إيرادات الربع الرابع لعام 2022، ارتفاعاً بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم إماراتي (379 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة في أنشطة الحفر.

خدمات الحفر البحرية

بلغت إيرادات قطاع خدمات الحفر البحرية لعام 2022 بأكمله، 2.24 مليار درهم إماراتي (611 مليون دولار أمريكي)، مُسجلة زيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2021. وقد عرف القطاع تسارُعاً في نموه مع اقتراب نهاية العام، ما مكن الشركة في الربع الرابع لعام 2022 من تحقيق إيرادات بلغت 661.05 مليون درهم إماراتي (180 مليون دولار أمريكي)، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 396.63 مليون درهم إماراتي (108 ملايين دولار أمريكي)، محققة بهذا زيادة نسبتها 23% و30% على التوالي، الأمر الذي يعكس دخول منصات حفر بحرية ذاتية الرفع جديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة.

خدمات الجزر الاصطناعية

مقارنة بعام 2021 ظلت إيرادات خدمات الجزر الاصطناعية عام 2022 بأكمله ثابتة في مستوياتها عند 749.19 مليون درهم إماراتي (204 ملايين دولار أمريكي)، فيما حققت الشركة إيرادات في الربع الرابع من عام 2022 بلغت 187.30 مليون درهم إماراتي (51 مليون دولار أمريكي)، مسجلة زيادة نسبتها 34%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2021. وسجلت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5% على أساس سنوي، بسبب مطالبات الإيرادات لمرة واحدة في عام 2021 لحفارات الجزر الاحتياطية.

خدمات حقول النفط بلغت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط لعام 2022 بأكمله 1.49 مليار درهم إماراتي (405 ملايين دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بعام 2021، فيما حقق القطاع ذاته إيرادات ربع سنوية استثنائية بلغت 451.72 مليون درهم إماراتي (123 مليون دولار أمريكي)، سببها النشاط الإضافي لقطاع خدمات الحفر البحرية غير التقليدية الذي شهده الربع الأخير من العام نفسه.

ارتفاع العائدات النقدية من العمليات

ويذكر أن الشركة أعلنت عن معدل استخدام للأسطول بلغ 96%، ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، مما يحقق كفاءة استثنائية في الإيرادات). وأعلنت الشركة أيضاً عن ارتفاع العائدات النقدية من العمليات، بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 5.58 مليار درهم إماراتي (1.52 مليار دولار أمريكي)، مما يدعم التدفق النقدي الحر البالغ 2.15 مليار درهم إماراتي (588 مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت النفقات الرأسمالية، لعام 2022 بنسبة 62% لتصل إلى 3.46 مليار درهم إماراتي (942 مليون دولار أمريكي)، حيث نفذت الشركة خططها الطموحة لتوسعة أسطولها تلبية لطلب العملاء.

ارتفاع الإيرادات في 2023

وتتوقع التوجيهات الاستشرافية للشركة خلال عام 2023، أن تتراوح الإيرادات بين 11.02 مليار درهم إماراتي (3 مليارات دولار أمريكي) و11.75 مليار درهم إماراتي (3.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي. وتتوقع التوجيهات كذلك أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بين 4.96 مليار درهم إماراتي (1.35 مليار دولار أمريكي) و5.50 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بهوامش قوية تتراوح بين 45% و47%.

كما تُشير التوقعات إلى أن صافي الأرباح يتراوح بين 3.12 مليار درهم إماراتي (850 مليون دولار أمريكي) و3.67 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس استمرار نمو صافي أرباح الشركة وانتقاله من 2.20 مليار درهم إماراتي (600 مليون دولار أمريكي) عام 2021 إلى 2.93 مليار درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي) عام 2022، ثم إلى ما هو متوقع أن يصل إليه خلال عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يتراوح نطاق النفقات الرأسمالية خلال هذا العام بين 4.77 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) و6.43 مليار درهم إماراتي (1.75 مليار دولار أمريكي)، في الوقت الذي يتم فيه التخطيط للحفاظ على نسبة الرافعة المالية في مستويات أقل من x2.0. وفي ضوء الأداء القوي والمتميز لعام 2022 وسياسة توزيع الأرباح، فإن التوقعات تشير إلى زيادة الأرباح النهائية لعام 2022 بنسبة 5% كحد أدنى، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية والرائدة لكل سهم على مدار خمس سنوات، والتي تؤكد التزام الشركة بتوفير قيمة مستدامة لمساهميها.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «حققت الشركة خلال عام 2022 نتائج متميزة. وإضافة إلى صافي الأرباح الاستثنائية الذي حققته الشركة هذا العام، والذي بلغ 2.95 مليار درهم إماراتي (802 مليون دولار أمريكي)، فإنني فخور أيضاً بحزمة العقود التي قام عملاؤنا الذين نرتبط معهم بعلاقة تعاقدية طويلة الأمد بترسيتها على الشركة هذا العام بقيمة تزيد على 36.73 مليار درهم إماراتي (10 مليارات دولار أمريكي)”.

وأضاف: «كما ساهمت الأهداف الاستراتيجية الواضحة للشركة، وجهود وتفاني كوادرها البشرية من أصحاب المهارات العالية والتزامنا بمعايير الصحة والسلامة الرائدة في قطاع عمليات الحفر، في تمكين الشركة من تحقيق هذه النتائج الاستثنائية. ونحن في «أدنوك للحفر» متحمسون للعام المقبل ونتطلع لتسريع نمو أعمالنا وتعزيز أصولنا لتمكين «أدنوك» من تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية بحلول عام 2027، وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف عملنا على إصدار توجيهات محدثة”.