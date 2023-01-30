أرامكو تكشف: 63 بالمئة نسبة توطين المحتوى المحلي عام 2022

نجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 من 59% في 2021، في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج، وجاء الكشف عن ذلك مع توقيع أرامكو السعودية خلال فعاليات برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالمياً، كما أطلقت شركة أرامكو الرقمية.

وأوضح أمين الناصر رئيس “أرامكو السعودية” وكبير مديريها التنفيذيين؛ أن أرامكو تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في المجال الرقمي، واصفاً ذلك بأنه أكبر استثمارات الشركة في هذا المجال حتى الآن.

ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 من 59% في 2021، في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميـر المنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، في الظهران، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بمنتدى اكتفاء وما قدمه في نسخه الست الماضية حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية: “العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من (اكتفاء) يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي”.

تسليط الضوء على جهود التوطين

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 كانون الثاني / يناير إلى 2 شباط / فبراير ، تحت شعار “تسريع وتيرة النجاح المستقبلي” لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع. وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة.

وخلال فعاليات “اكتفاء” أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي : “تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهماً رئيساً في اقتصاد المملكة. ومن خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين. ويُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالاً رائعاً للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد”.

ويشجع برنامج اكتفاء الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة. ومنذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثماراً شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة. كما أنشأت الشركة 16 مركزاً وطنياً للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعاً تجارياً، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.

الاتفاقيات الرئيسة لبرنامج اكتفاء تشمل:

شركة زووم: اتفاقية شراكة إستراتيجية.

شركة توليا: تعاون لتنفيذ حلول تمويل الموردين.

شركة (دي إتش إل): النية لإبرام اتفاقية نهائية لتنفيذ مشروع مشترك، وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات.

وزارة الاستثمار السعودية: تطوير وتعزيز فرص الاستثمار وبرنامج المقرّات الإقليمية.

شركة أكسنتشر: تكامل النظام وخدمات الحلول الرقمية.

شركة حصانة الاستثمارية: تأسيس شركة وطنية رائدة في إدارة المرافق.

شركة اكيليز: تطوير وتوطين خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة.

الفائزون بجوائز برنامج (اكتفاء) لعام 2023:

جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الخدمات): شلمبرجير.

جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الإنشاءات): شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة.

جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (التصنيع): شركة سيمنس للطاقة.

جائزة الأفضل في التدريب والتطوير: هاليبرتون.

جائزة الأفضل في تطوير المورّدين: شركة بيكر هيوز.

جائزة الأفضل في السعودة (الخدمات): شركة الحفر العربية.

جائزة الأفضل في السعودة (التصنيع): شركة كميرون الرشيد المحدودة.

جائزة الأفضل في الصادرات (الخدمات): شركة جى جي سي الخليج العالمية المحدودة.

جائزة الأفضل في الصادرات (التصنيع): شركة الجبيل لخدمات الطاقة “جسكو”.

جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: شركة سامسونج السعودية المحدودة.

جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة ركن الهندسة للفحص والمعاينة المحدودة.

جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة سعودي جيوفيزيكل.

جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة المطاط الفني المحدودة.