أرامكو فنتشرز تمول شركة تزرع البذار بالطائرات بدون طيار ومنصة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة التكنولوجيا البيئية ديندرا سيستمز Dendra Systems، عن جولة تمويل جمعت فيها 15.76 مليون دولار بمشاركة كبيرة من شركة الاستثمار أرامكو فنتشرز، والمستثمر الحالي إيرباص فنتشرز لتعزيز عملياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات عالية الدقة وزراعة البذور باستخدام الطائرات بدون طيار. وجاءت المساهمات الإضافية من المستثمر الحالي أندرستوري كابيتال والعديد من المستثمرين الجدد ومن ضمنهم شركة هيليوم-3 فينتشرز.

تتبع شركة ديندرا أسلوب العمل وفق تقنيات جديدة لإعادة التأهيل البيئي RestorationOS، وتوظف خبراتها لتمكين العملاء، وفي مقدمتهم هيئة البيئة – أبوظبي، وريو تينتو، وغلينكور، وليونتاون، وBHP، لتحقيق الأهداف البيئية. وتدير ديندرا حالياً أكثر من 70,000 هكتار، وتضع معايير جديدة في عمليات إعادة التأهيل البيئي، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التعدين والبنية التحتية وأشجار القرم واستعادة النظم الإيكولوجية القاحلة. وستوظف شركة ديندرا سيستمز هذا التمويل الجديد لخدمة أسواق جغرافية جديدة كما ستعمل أيضاً على مواصلة تحسين منصتها البيئية الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الجهود إلى تلبية الحاجة الملحة لحلول إعادة التأهيل على نطاق واسع والتي تعتبر فعالة في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة ضمن قطاع التعدين والصناعات الأخرى ذات الأهمية لتحول الطاقة.

يذكر أن شركة ديندرا سيستمز تأسست عام 2014 ويقع مقرها الرئيس في أكسفورد، ويعمل بها 87 متخصصاً في المملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وتعمل الشركة على تقديم حلول شاملة لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية RestorationOSTM، وتعتمد في ذلك على جمع البيانات عالية الدقة وزراعة البذور باستخدام الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى منصة نظام بيئي شاملة تدعم الذكاء الاصطناعي. ومن خلال أسلوب العمل الذي تتبعه ديندرا، فإنها تنجح في تنفيذ عمليات إعادة التأهيل بسرعة وعلى نطاق واسع، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة والإدارة وإعداد التقارير طوال مدة المشاريع التي تستمر لعدة سنوات.

الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة ديندرا سيستمز تلفت في تعليق لها حول جولة التمويل بي: “نحن فخورون للغاية بتأمين دعم هؤلاء المستثمرين الداعمين من أصحاب الخبرة، مع استعدادنا للمرحلة التالية من التوسع. سيُسهم هذا التمويل في دعم جهودنا المتواصلة لتقديم حلول إعادة التأهيل القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمجها في النظم البيئية حول العالم..”. وقال بروس نيفن، العضو المنتدب التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية في شركة أرامكو فنتشرز: “نحن متحمسون بشأن إمكانات التكنولوجيا التي تقدمها ديندرا سيستمز بهدف إحداث تأثير كبير على التنوع البيولوجي من خلال إعادة تأهيل النظم البيئية، لتساهم بالتالي في زيادة ثراء الأنواع النباتية واستعادة الموائل، فضلاً عن تأثيرها على إدارة مزارع الغابات وأشجار القرم، وهو عامل تمكين رئيسي لتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة”.