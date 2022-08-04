ونالت الشركتان شهادتيهما من قبل شركة “تي يو في راينلاند“، حيث حصلت عليها “سابك” للمغذيات الزراعية في الجبيل، نظير إنتاجها 37800 طن من الأمونيا الزرقاء، ومصفاة أرامكو السعودية الجبيل “ساسرف” المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية نظير إنتاجها 8075 طناً من الهيدروجين الأزرق، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتعد “تي يو في راينلاند” شركة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات بحسب المعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا.

وقال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو السعودية، أوليفييه ثوريل: “هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم وتمثّل إنجازاً كبيراً في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا”.

واعتبر ثوريل أن هذا التقدير “يعزز من مكانة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين: “نحن فخورون حقاً بهذه الشهادة، التي تُعد جزءاً من طموحاتنا لتحقيق الحياد الكربوني، ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز نمونا من خلال باقة منتجاتنا منخفضة الكربون لمساعدة زبائننا في مجال الأسمدة والكيماويات على تحقيق طموحاتهم المتعلقة بالاستدامة”.

وأضاف “نحن ندرك تمامًا أن التحديات الحالية التي تواجه القطاع على الساحة العالمية فيما يتعلق بالتغيّر المناخي والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ستتطلب منا تسريع وتيرة الابتكار لزيادة تعزيز التزامنا بالاستدامة، ونحن في وضع مناسب يسمح لنا بالمضي قدمًا في هذا الاتجاه”.

بدوره، قال نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في “سابك” فهد الشريهي: “نعمل على الاستفادة من بنيتنا التحتية القوية الحالية لإنتاج الأمونيا الزرقاء التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات العالم المتزايدة للحلول المستدامة، وفي إطار المساعدة في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 وفق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، تركز “سابك” على الهيدروجين ودوره الأساسي في التخلص من الكربون، وتجعل ذلك جزءًا من خارطة الطريق الشاملة التي وضعناها في “سابك” لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث نهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030، إلى جانب ذلك، تستكشف “سابك” فرصًا لاستخدام الهيدروجين في الكيمياء الخضراء لتعزيز دورها في تقديم الحلول المستدامة”.