سامر باطر by سامر باطر

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أرامكو في محادثات مع سينوبك وتوتال حول اتفاق غاز بقيمة 10 مليارات دولار

سامر باطر by سامر باطر

(ملاحظة، جرى حذف الخبر السابق عن مصر لخطأ فيه- المحرر)

(رويترز) – نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها اليوم الثلاثاء إن عملاق النفط أرامكو السعودية تجري محادثات مع شركة سينوبك الصينية للتكرير وتوتال إنرجيز الفرنسية حول صفقة غاز بقيمة 10 مليارات دولار. وأضافت الوكالة أن سينوبك وتوتال إنرجيز تجريان محادثات منفصلة للاستثمار في مشروع الجافورة في السعودية، مشيرة إلى أن الخطط ربما تتضمن بناء منشآت لتصدير الوقود في صورة غاز طبيعي مسال. ولم ترد أرامكو وسينوبك وتوتال إنرجيز حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...