أرامكو فينتشرز السعودية تستثمر في “جاكا روبوتيكس” الصينية

أنهت شركة”جاكا روبوتيكس ، وهي شركة صينية ناشئة تصنع روبوتات تعاونية، جولة تمويل ضخمة من السلسلة “دي” تزيد عن 150 مليون دولار مع مجموعة من المستثمرين ذوي الوزن الثقيل لمساعدتها على التوسع على مستوى العالم.

وقاد الجولة صندوق الثروة السيادية السنغافوري تيماسيك ، ترولايت كابيتال ، سوفتبانك فيجن فاند 2 ، و”بروسبريتي 7 فينتشرز”، وهو صندوق نمو تابع لشركة “أرامكو فينتشرز”، وهي شركة استثمارية تابعة لشركة “أرامكو السعودية”

وتهدف الروبوتات التعاونية ، المعروفة باسم “cobots” ، إلى العمل جنباً إلى جنب مع البشر بدلاً من العمل بمعزل عن الآخرين. وانطلاقا من شنغهاي وبكين ، يمكن للأذرع الروبوتية لشركة “جاكا روبوتيكس” زيادة عديد البشر في مجموعة من المهام، من تجميع الأجزاء الإلكترونية، والسكب من آلة القهوة إلى تغليف الهواتف الذكية.

وتخطط “جاكا روبوتيكس” لإنفاق تمويلها الجديد على البحث والتطوير والتوسع العالمي ، مما يجعل استثمار “بروسبريتي 7 فينتشرز”، أكثر أهمية.

وقال سكوت كاي ، العضو المنتدب في “بروسبريتي 7 فينتشرز”: “لدينا خلفية فريدة لمساعدة الشركات على الانطلاق إلى العالمية من خلال الاستفادة من المنافذ العالمية لنظام أرامكو البيئي وعلاقتنا القوية بالسعودية في الشرق الأوسط”.