حققت شركة أرامكو السعودية خلال نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، ربحية وتدفقات نقدية قوية مستندة على تكلفة إنتاجها المنخفضة وموثوقية إمداداتها العالية.

وعلق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:في بيان صحفي حصلت “أريبيان بنزنس” على نسخة منه، “أن نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق”.

و أضاف “نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية، وبالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث”.

وقال الناصر : تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة.

و زاد “نحن نواصل العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخنا، بهدف زيادة قدرتنا على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال سعودي (11.0 مليار دولار أمريكي) مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل.

وأكد رئيس أرامكو على أنهم لازالوا متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، و أن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلّط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون”.

وقالت أرامكو عن نتائجها أن صافي الدخل بلغ : 112.8 مليار ريال سعودي (30.1 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 232.4 مليار ريال سعودي (62.0 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

فيما وصلت التدفقات النقدية التي تعد من أنشطة التشغيل لـ126.1 مليار ريال سعودي (33.6 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 274.7 مليار ريال سعودي (73.3 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

في حين كانت التدفقات النقدية الحرة1: 86.8 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 202.7 مليار ريال سعودي (54.1 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

ولفتت إلى انخفاض نسبة المديونية1 إلى -10.5% مع استمرار تعزيز المركز المالي.

في حين أشارت إلى الأرباح المستدامة و المتزايدة: توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) دُفعت في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي؛ وستُدفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث

تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من عام 2023 حيث يبلغ أول توزيع حوالي 37.0 مليار ريال سعودي (9.9 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2023 وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من عام 2023

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