أرامكو توقّع اتفاقية لإنشاء مركز لتخزين الكربون

أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشتركة مع إس.إل.بي وليند لإنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه.

قدرة التخزين: حوالي 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بأمان سنويا بحلول عام 2027

موقع المنشأة: في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة

الهدف: المساهمة بشكل كبير في 44 مليون طن من الكربون تخطط المملكة لاستخلاصها بحلول عام 2035

وبحسب الناصر فمن المقرر أن تساهم أرامكو بنحو 6 ملايين طن، على أن يأتي الباقي من مصادر صناعية أخرى.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت أرامكو عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا وشاملًا للطاقة.

وتخطط أرامكو للمشاركة، من خلال شركة أرامكو للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يتم إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.