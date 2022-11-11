فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أرامكو توقّع اتفاقية لإنشاء مركز لتخزين الكربون

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أرامكو

أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشتركة مع إس.إل.بي وليند لإنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه.

وبحسب الناصر فمن المقرر أن تساهم أرامكو بنحو 6 ملايين طن، على أن يأتي الباقي من مصادر صناعية أخرى.

بـ 42 مليار دولار، ارتفاع أرباح أرامكو للربع الثالث و 67% في 9 أشهر

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت أرامكو عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا وشاملًا للطاقة.

وتخطط أرامكو للمشاركة، من خلال شركة أرامكو للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يتم إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.

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