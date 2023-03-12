أرامكو توزع 73,2 مليار ريال نقداً و 20% منحة بعد أرباح تاريخية بـ 604 مليارات

أعلنت شركة أرامكوالسعودية العملاقة للنفط في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 والتي أظهرت نمو صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 46,5% إلى 604 مليارات ريال خلال العام 2022 مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73,2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023.

وقالت “أرامكو” في بيان اليوم الأحد على موقع “تداول السعودية” إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3326 ريال.

وبحسب بيان للشركة، فإن التوزيع يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في الشركة والتي تهدف لتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة.

وتاریخ الأحقیة ھو 1444/08/22ھ الموافق 2023/03/14م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، وسیكون تاریخ التوزیع 1444/08/28ھ الموافق 2023/03/20م.

كما أوصى مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 15 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وبذلك يرتفع رأس المال من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال.

ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وبلغ الربح التشغيلي 1.14 تريليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل 771.9 مليار ريال في السنة الماضية بنمو 48 بالمئة.

أما إجمالي الإيرادات، فبلغ 2 تريليون ريال في السنة الحالية مقابل 1.34 تريليون ريال في السنة الماضية بزيادة 49 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم 2.72 ريال مقابل 1.8 ريال في 2021.

في حين بلغ صافي الدخل 604.01 مليار ريال (161.07 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتعكس هذه الزيادة في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 412.40 مليار ريال (109.97 مليار دولار) في 2021.

وقالت الشركة إنه نظراً لطبیعة أعمال أرامكو السعودية في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو لا تتضمن بند إجمالي الربح.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 259.42 مليار ريال (2021: 154.83 مليار ريال) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 2,266.37 مليار ريال (2021: 1,501.76 مليار ريال) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.