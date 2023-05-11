أرامكو تنفي مزاعم إيقاف خططها الاستراتيجية للهيدروجين الأزرق

نفت شركة الزيت العربية السعودية (شركة أرامكو السعودية) الادعاءات التي تزعم بإيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتاً مبينة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تُعد ناقلاً للهيدروجين الأزرق، بحلول العام 2030، يبقى قائماً دون تغيير، وستواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتحقق تقدماً حقيقياً عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.

وتستثمر شركة أرامكو عملاق النفط السعودية مليارات الدولارات في قطاع الهيدروجين الأزرق (النظيف)، لأنه يُنظر إليه كونه وقوداً حاسماً في عملية انتقال الطاقة.

وتهدف إلى تصدير الهيدروجين الأزرق -المصنوع عن طريق تحويل الغاز الطبيعي والتقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في هذه العملية- على نطاق واسع، بدءاً من 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، في مطلع 2023، إن المحادثات مع مستوردين محتملين في اليابان وكوريا الجنوبية تتقدم، على الرغم من أنهم ربما يحتاجون إلى الحصول على تأكيدات بالدعم المالي من حكوماتهم قبل توقيع أيّ عقود.

وأضاف “يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك في العام 2023.. سنرى”.

وأوضح أن الهيدروجين الأزرق قد يكلّف في نهاية المطاف ما يعادل نحو 250 دولاراً لبرميل النفط “لن تكون 80 دولاراً أو 100 دولار” للبرميل.

وقال إن “المفاوضات مع الشركات الأوروبية أثبتت أنها أكثر صرامة، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تريد انتظار التقدم التكنولوجي لخفض سعر الهيدروجين الأزرق”.

وأضاف “من الصعب للغاية الحصول على اتفاقية شراء، خاصةً في أوروبا”.

أول شهادة اعتماد في إنتاج الهيدروجين

حصلت أرامكو وشركة “سابك للمغذيات الزراعية” على أولى شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، في أغسطس/آب 2022.

ومنحت شركة “تي يو في راينلاند” الألمانية -الرائدة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقاً للمعايير الدولية القائمة- الشهادات لشركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل، نظير إنتاجها 37 ألفًا و800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو بالجبيل (ساسرف) المملوكة بالكامل لأرامكو نظير إنتاجها 8 آلاف و75 طناً من الهيدروجين الأزرق.

وأكد نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو، أوليفييه ثوريل، في وقت سابق، أن “هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم، وتمثل إنجازاً كبيراً في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا”.

وقال “يعزز هذا التقدير المستقل لعملياتنا من مكانة أرامكو وسابك في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة”.