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Posted inأخبار أريبيان بزنسصناعة

أرامكو تمنح الحفر العربية عقوداً بـ 3 مليارات ريال

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منصة حفر تابعة لشركة الحفر العربية
منصة حفر تابعة لشركة الحفر العربية

أعلنت شركة الحفر العربية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع عقود طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية تزويدها بعشر (10) منصات حفر برية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة).

وستقوم الحفر العربية بتزويد شركة أرامكو بـ 10 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في السعودية.

وسيكون إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود (45) منصة حفر برية و (12) وحدة بحرية.

وتبلغ مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر. وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2024.

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