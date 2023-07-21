أكملت شركة أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم الجمعة، صفقة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليارات دولار) وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل أرامكو لما وراء البحار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاستحواذ يأتي بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين أرامكو السعودية وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، أُعلن عنها في 27 مارس/آذار 2023. وستُسهم الصفقة في النمو المستمر لأرامكو وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، وتشمل الصفقة توريد 480 ألف برميل يومياً من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وأكد رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني أن هذه الشراكة مع رونغشنغ تٌسهم في تعزيز استراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام. وتمثّل عملية الاستحواذ جزءًا مهمًا من استراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ إن إكمال هذه الصفقة يُمثّل دخولاً إلى عصر جديد لكلٍ من رونغشنغ وأرامكو السعودية، كما تدل على خطوة مهمة في الاستراتيجية المستقبلية لشركة رونغشنغ على الصعيد الدولي.

وتستحوذ شركة رونغشنغ على حصة 51 بالمئة في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير المجمع الذي تبلغ طاقة معالجته 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وينتج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنوياً.