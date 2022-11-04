فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أرامكو تقرر خفض سعر النفط الخام لآسيا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الجمعة، أنها خفضت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى الدول الآسيوية في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان، وفقاً لوكالة رويترز.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

بـ 42 مليار دولار، ارتفاع أرباح أرامكو للربع الثالث و 67% في 9 أشهر

بينما حددت سعر البيع إلى الولايات المتحدة بعلاوة 6.35 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وبحسب مصادر “رويترز”، فإن السعودية تخفض أسعار الخام إلى آسيا بسبب ضعف استهلاك الوقود في الصين في ظل فرضها قيودا مشددة لمكافحة “كوفيد-19″، الأمر الذي أثر سلبياً على الطلب في المنطقة.

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