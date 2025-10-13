أرامكو تطور أحد أضخم كمبيوترات محاكاة الحوسبة الكمومية في العالم بالتعاون مع إنفيديا

أعلنت أرامكو السعودية عن تطوير أحد أضخم كمبيوترات محاكاة الحوسبة الكمومية في العالم، بالتعاون مع شركة إنفيديا، المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي،وذلك في الحاسوب العملاق “دمام-7”. تستفيد هذه المبادرة، المُسماة “دمام-7Q”، من مُسرّع وحدة معالجة الرسومات من إنفيديا ومنصتها مفتوحة المصدر لتطوير الكميات “CUDA-Q” لمحاكاة ما يصل إلى 30 كيوبت لكل وحدة معالجة رسومات.يُمكّن هذا المُحاكي مركز أرامكو الرقمي للتنقيب والإنتاج من تطوير وتقييم خوارزميات كمية مُصممة خصيصًا للكشف الصدوع الزلزالية ثلاثية الأبعاد عبر مجموعات بيانات باطن الأرض من خلال تحليل البيانات الزلزالية المُجمعة في عمليات استكشاف النفط والغاز، وتتيح كشف السمات الهيكلية في الطبقات الأرضية. يُسلط مشروع “دمام-7Q” الضوء على كيفية تحوّل شركات الطاقة بالفعل إلى ما هو أبعد من تجارب الحوسبة الكمومية، نحو نشر تطبيقات عملية تُعالج التحديات الخاصة بكل قطاع. بتسخير قوة الدمام-7، أحد أقوى الحواسيب العملاقة في العالم، تُقرّب محاكاة 30 كيوبت قطاع الطاقة خطوةً أخرى نحو المعالجة المُسرّعة كميًا للمسائل الحسابية المعقدة. ويمكن لهذه المحاكاة أن تُساعد في تسريع انتقال قطاع الطاقة من أبحاث الكم إلى أنظمة جاهزة للإنتاج. ويمثل هذا العمل أول إنجاز رئيسي في إرساء تطبيقات عملية للحوسبة الكمومية لقطاع الطاقة. طُوّر حاسوب الدمام-7 في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة سوليوشنز باي إس تي سي (STC) وشركة كراي إنك (Cray Inc) التابعة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز. سُمي الحاسوب العملاق تيمّنًا بأول بئر نفط تجاري في المملكة العربية السعودية، ويُوفّر 55.4 بيتافلوب من ذروة قوة الحوسبة، مما يُمكّن من معالجة أكبر مجموعات بيانات جيوفيزيائية في العالم. وصُمِّم النظام لتشغيل نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد متطورة وخوارزميات تعلم عميق تُحسِّن كفاءة أرامكو في الاكتشاف والاستخراج، مع تقليل مخاطر الاستكشاف.

Through our partnership with NVIDIA, we strive to advance cutting-edge technologies and upstream solutions, with the aim of continuing to deliver reliable energy to the world



