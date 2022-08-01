أعلنت شركة “فالفولين” الأمريكية لصناعة زيوت المحركات وزيوت التشحيم، الاثنين، أنها وافقت على بيع وحدة منتجاتها العالمية إلى “أرامكو” السعودية مقابل 2.65 مليار دولار نقداً.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت في أيار/مايو الماضي أن الشركة السعودية فاتحت نظيرتها الأمريكية بطلبها، ودخلا في مباحثات طويلة للتوصل لاتفاق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن “فالفولين” قولها إنها تتوقع استخدام غالبية الأموال من الصفقة لتسريع عمليات إعادة شراء الأسهم وتقليل الديون والاستثمار في أعمال خدمات التجزئة.

وقال سام ميتشل، الرئيس التنفيذي لـ”فالفولين” في بيان له: “سيمثّل بيع المنتجات العالمية النتيجة الناجحة لاستراتيجيتنا لإطلاق العنان للقيمة الكاملة وطويلة الأجل لأعمالنا القوية والمتباينة في خدمات البيع بالتجزئة والمنتجات العالمية”.

وأضاف: “لقد بنينا شركتين رائدين تتمتعان بمكانة جيدة لتحقيق النجاح المستمر في أثناء متابعة أولوياتهما الاستراتيجية الفردية”.

وفالفولين هي أكبر مورد في العالم لسوائل البطاريات إلى مصنعي السيارات الكهربائية كما أنها تصنع أيضاً زيوت محركات السيارات وزيوت التشحيم للاستخدام في المركبات التجارية والمعدات الصناعية.

يذكر أن شركة فالفولين تأسست قبل 156 عاما ولديها قرابة 10 آلاف موظف فيما بلغت عوئدها لعام 2020 قرابة 2.4 مليار دولار.

: أرامكو تشتري وحدة منتجات فالفولين العالمية بـ2.65 مليار دولار