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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أرامكو تستعين بطائرات درون لمراقبة مرافقها النفطية

شركة أرامكو تدعم شركة تيرا درونز اليابانية بـ 14 مليون دولار لتطوير برمجيات الطائرات دون طيار بهدف مراقبة المرافق النفطية الحيوية للشركة

شركة أرامكو تستعين بشركة يابانية لتطوير طائرات درون لمراقبة مرافقها النفطية

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أرامكو تدعم شركة تيرا درون اليابانية

أكد تقرير أن شركة أرامكو السعودية دعمت شركة يابانية ناشئة تعمل على تطوير برمجيات الطائرات دون طيار (طائرات الدرون) بهدف مراقبة المرافق النفطية الحيوية للشركة العملاقة للنفط.

وقالت القناة “الإخبارية” السعودية إنه “في خطوة لتمكين التقنية في حماية الثروات، دعم صندوق الاستثمارات في الشركات الناشئة التابع لشركة أرامكو شركة يابانية ناشئة تعمل في تطوير برمجيات الطائرات الدرونز لمراقبة المرافق النفطية الحيوية”.

وتبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه شركة أرامكو 14 مليون دولار (37 مليون ريال) لشركة تيرا درون ومقرها طوكيو مقابل تطوير برمجيات لطيارات الدرونز لمراقبة الأنابيب والخزانات والأماكن المغلقة الأخرى التابعة للشركة.

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