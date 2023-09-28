أرامكو تستحوذ على حصة في ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي

وقّعت شركة “أرامكو” السعودية المتخصصة في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة “مِد أوشن” للطاقة إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال مقابل 500 مليون دولار .

وتعمل “مِد أوشن” للطاقة حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال. وتمثّل الشراكة الإستراتيجية مع “مِد أوشن” أول استثمار دولي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال.

تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين أرامكو السعودية وشركة “إي آي جي”، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في عام 2021.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى أرامكو السعودية أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في “مِد أوشن” للطاقة” في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: “يُسعدنا أن نعزز شراكتنا الإستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثّل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال. ونتوقع نموًا قويًا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة. ولا شك في أن الغاز يُعد وقودًا حيويًا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهمًا لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة”.

من جهته، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر خالد النعيمي: “تُعد هذه الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المُسال. ونرى فرصًا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد. ولا شك في أن “مِد أوشن” للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين، بلير توماس: “يأتي تحوّل الطاقة وراء كل قرار استثماري نتخذه، ونعتقد أن للغاز الطبيعي المُسال دورًا رئيسًا يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة. وبالتزامن مع ذلك، نعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال جاهز للتغيير، لذا هناك دور لشركة ذكية تتمتع بأداء نظيف مثل “مِد أوشن”. وبينما ينصب تركيزنا الأولي على الصفقات المعلنة في أستراليا، نرى أن هناك مجموعة من الفرص على النطاق العالمي. ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الحالية مع أرامكو السعودية لتشمل هذه المبادرة المهمة”.

وبدوره، قال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة “مِد أوشن” للطاقة، دي لاري فنتر: “إنه لشرف كبير لشركة “مِد أوشن” أن تكون أرامكو السعودية مساهمًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لها. ونحن نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة قادمة. ولذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام “مِد أوشن” بأعمالها ونموها وازدهارها. وفي أرامكو السعودية، لدينا شريك لديه تفكير على المدى البعيد في صميم أعماله، والتزام ثابت باستمرار التعاون، ونتطلع إلى متابعة العديد من الفرص الجديدة معًا”.