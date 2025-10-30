أرامكو تدمج أصول الذكاء الاصطناعي مع هيومين لتأسيس منصة وطنية موحدة

أعلن في السعودية عن توحيد جهود وبرامج صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال هيوماين لتأسيس منصة وطنية موحدة لتعمل الخطة على تسريع توسعة نطاق أعمال هيوماين وتوحيد أصول الذكاء الاصطناعي الرئيسة. ويأتي ذلك ضمن جهود جعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي وستوفر هيوماين مجموعة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تشمل مراكز البيانات من الجيل التالي وإمكانات الحوسبة السحابية ونماذج وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويكمن الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو دمج وتوحيد جهود وبرامج الذكاء الاصطناعي لكلتا الشركتين العملاقتين تحت مظلة هيوماين. وستقوم أرامكو والصندوق بضخ أصولهما وإمكاناتهما وكوادرهما المهنية في هيوماين، مما يضمن التوسع السريع للشركة وتعظيم قيمتها في هذا القطاع الحيوي.

وسيسهم صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية بالأصول والإمكانات والكوادر المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة هيوماين، باعتبارهما مساهمين فيها. وسيستمر الصندوق في امتلاك أغلبية أسهم الشركة. ويهدف ذلك إلى تمكين التوسع السريع لعمليات هيوماين وتعزيز القيمة والنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تُعزّز الصفقة المقترحة مكانة المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص والكفاءات الاستثمارية في القطاع بحسب بيان صحفي.

وتعليقًا على ذلك، قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “من خلال توحيد أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية ضمن هيوماين، فإننا نعمل على تعزيز الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تكامل وتسريع فرص الاستثمار المستقبلية. تتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز دولي تنافسي للذكاء الاصطناعي، ومحور رائد لجهود إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي”. وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: ” نحن متحمسون جدًا في أرامكو السعودية للتحوّل الرقمي وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالنا، فالذكاء الاصطناعي يغيّر العالم، ولذلك نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحوّل في أعمالنا داخل المملكة وخارجها، كما نسخّره لإدارة الانبعاثات لتعزيز جوانب البيئة والاستدامة، والمحافظة على قدرتنا التنافسية من خلال نماذج عمل ومشاريع مبتكرة تتميز بها أرامكو السعودية. كما تعزز شراكتنا في (هيوماين) إسهامنا في قيادة التحوّل في الذكاء الاصطناعي بالمملكة على نطاق أوسع. وكما هو معروف، المملكة لديها تطلعات طموحة للغاية في الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع للطلب على الطاقة يحركه التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتظل أرامكو السعودية في مكانة متميّزة للاستفادة من الفرص والعوائد العديدة التي يتيحها ذلك النمو”. ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل فاعل في شراكات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير القطاعات الإستراتيجية المهمة في المملكة ومواصلة توطين التقنيات الحديثة، في إطار دور الصندوق في دفع تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. وتستفيد إستراتيجية الصندوق في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي من مكانة المملكة كمركز عالمي تنافسي في القطاع، من خلال الاعتماد على الابتكار وبناء القدرات وفقا للبيان.