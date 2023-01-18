أرامكو العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط واس تي سي في الاتصالات

احتلت “أرامكو السعودية” تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023 من “براند فاينانس جلوبال 500” مع ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 4% إلى 45.2 مليار دولار أمريكي.

ونجحت مجموعة الاتصالات السعودية “اس تي سي” stc، في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى علامة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي،

وقامت “أرامكو السعودية” بتوسيع عملياتها في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة بشكل كبير في العام الماضي وأعلنت عن التزامها بالاستدامة من خلال شراكات مع علامات تجارية أخرى. وبالتحديد، أقامت “أرامكو السعودية” مؤخراً شراكة إستراتيجية مع العلامة التجارية الصينية للبتروكيماويات “سينوبيك” لتعزيز استخدام الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون في الصين.

وتعتبر علامة “أدنوك” التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط بقيمة علامتها التجارية 14.2 مليار دولار أمريكي.

ونجحت مجموعة الاتصالات السعودية “اس تي سي” stc، في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى علامة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتصنيف “براند فاينانس جلوبال 500” للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.

وتأتي هذه النتيجة تأكيداً لنجاح المجموعة في خطط التوسع والنمو التي تبنتها منذ إطلاق إستراتيجية “تجرأ Dare” في عام 2017، حيث تضاعفت قيمة العلامة التجارية للمجموعة بنسبة 100% خلال الخمسة أعوام الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022, وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة علامتها التجارية في المملكة والشرق الاوسط.

وإضافة إلى كونها العلامة التجارية الأعلى قيمة، جاءت مجموعة stc كواحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في المنطقة، حيث تقدمت 25 مرتبة، بارتفاع نسبته 16.7% خلال عام واحد فقط. كما حقق بنك stc ارتفاعاً في قيمة علامتها التجارية بنسبة 27.5%.

وتعمل “براند فاينانس” على تصنيف العلامات التجارية حول العالم عبر قياس قوة العلامات التجارية عالمياً، باستخدام مؤشر “قوة العلامات التجارية” والعوامل الخارجية وأداء الأعمال، كما يشتمل على تقييم كافة أنشطة الشركات محلياً ودولياً. وتم تقييم مجموعة stc كأقوى علامة تجارية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.

يذكر أن “براند فاينانس” شركة رائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية، وتصدر في كل عام تصنيف العلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة. حيث تقوم بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق من كل عام. وتصدر تقرير “براند فاينانس جلوبال 500” الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.