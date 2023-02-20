وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط لتوفير فرص تطوعية.

وتهدف المذكرة، بحسب موقع وزارة الموارد البشرية، إلى توحيد الجهود وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الطرفين بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع عبر توفير الفرص التطوعية لمنسوبي الشركة ومتقاعديها وذويهم لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، والتعاون والمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية الحالية والمستقبلية ووضع أطر للتعاون المشترك والمستدام.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقعت في مارس/آذار 2022 مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف التعاون بين الجانبين في تعزيز مستوى الامتثال للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية وموظفي المقاولين في مجالات السلامة المختلفة، وضمان حصولهم على الممكنات الفنية والمعرفية، والحصول على شهادات التدريب المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والمشاركة في رفع امتثال الأفراد والمنشآت في جوانب السلامة والصحة المهنية.

بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين السعوديين والمنشآت الوطنية في “مجال السلامة والصحة المهنية”، وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لتطوير قدراتهم الفنية والمعرفية، وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في تمكين وخلق الفرص للكوادر الوطنية من الجنسين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.