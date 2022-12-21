أرامكو السعودية لزيوت الأساس تعلن عن نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية، والمستشارون الماليون وهم شركة الأهلي المالية، وشركة “إتش إس بي سي” العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي (“الطرح”).

بدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 12.511.250سهمًا تمثل 25% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري وانتهت يوم الأحد 18 منه الساعة الخامسة مساءً.

وشهدت عملية الاكتتاب:

مشاركة 524,848 مكتتب

تجاوزت نسبة التغطية 2,3مرة

وصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 2.850 مليار ريال سعودي (0.76 مليار دولار أمريكي)

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على (10) أسهم كحدّ أدنى

سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 30.8537% تقريبًا بناءً على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلــوب الاكتتـاب فيهـا

تم تحديد السعر النهائي عند 99 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 16.706 مليار ريال سعودي (4.455 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج

وصلت القيمة الإجمالية للطلبات ما يقرب من 146.4 مليار ريال سعودي (39.0 مليار دولار أمريكي)

بناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 37.533.750 سهمًا، تمثل ما يعادل 75% من إجمالي أسهم الطرح.