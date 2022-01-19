أرامكو السعودية توقع 10 اتفاقات مع شركات كورية جنوبية

(رويترز) – قالت أرامكو السعودية في بيان إنها وقعت 10 اتفاقات خلال منتدى استثمار سعودي-كوري جنوبي. واتفقت السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على العمل معاً من أجل تطوير اقتصاد الهيدروجين والمساهمة عالمياً خفض انبعاثات الكربون. جاء ذلك خلال لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بالعاصمة الرياض، على هامش زيارة يجريها للمملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة أنباء “يونهاب” الرسمية بكوريا الجنوبية. * وتقول إن الاتفاقات تتضمن مذكرات تفاهم مع شركات طاقة كورية جنوبية منها كيبكو وإس-أويل وبوسكو وهيونداي أويل بنك وإتش.تو.كوريا ولوت كيميكال لاستكشاف فرص التعاون في إمدادات ونقل واستغلال وترخيص الهيدروجين والأمونيا. * الشركات تعتزم أيضا دراسة جدوى تحويل الأمونيا المستوردة إلى هيدورجين. * و تقول ايضا إنها وقعت اتفاقا مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لبحث حلول تمويل استراتيجية لدعم أنشطة الشركة واستثماراتها مع الشركات الكورية.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا