سامر باطر by سامر باطر

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أرامكو السعودية توقع 10 اتفاقات مع شركات كورية جنوبية

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – قالت أرامكو السعودية في بيان إنها وقعت 10 اتفاقات خلال منتدى استثمار سعودي-كوري جنوبي. واتفقت السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على العمل معاً من أجل تطوير اقتصاد الهيدروجين والمساهمة عالمياً خفض انبعاثات الكربون. جاء ذلك خلال لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بالعاصمة الرياض، على هامش زيارة يجريها للمملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة أنباء “يونهاب” الرسمية بكوريا الجنوبية. * وتقول إن الاتفاقات تتضمن مذكرات تفاهم مع شركات طاقة كورية جنوبية منها كيبكو وإس-أويل وبوسكو وهيونداي أويل بنك وإتش.تو.كوريا ولوت كيميكال لاستكشاف فرص التعاون في إمدادات ونقل واستغلال وترخيص الهيدروجين والأمونيا. * الشركات تعتزم أيضا دراسة جدوى تحويل الأمونيا المستوردة إلى هيدورجين. * و تقول ايضا إنها وقعت اتفاقا مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لبحث حلول تمويل استراتيجية لدعم أنشطة الشركة واستثماراتها مع الشركات الكورية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...