أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع لوبريف

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع اتفاقية معدّلة لإتفاقية توريد اللقيم الإلحاقية المؤرخة في 21/11/1442ه الموافق لـ 01/07/2021 وذلك لتوريد كميات إضافية من الزيت الخام المختزل تقدر بـ 5,000 برميل يومياً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والذي بدوره سيؤدي الى زيادة مجموع كميات الزيت الخام المختزل الموّرد الى مرفق لوبريف في مدينة ينبع من 45,000 برميل يومياً الى 50,000 برميل يومياً وذلك على حسب توافر المنتج.

وذكرت الشركة أن هذه الزيادة في كميات الزيت الخام المختزل هي جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة.

وستسخدم الكميات الإضافية من الزيت الخام المختزل كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق لوبريف في مدينة ينبع.

وستكون تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق. وتسري الاتفاقية من 12/11/1444ه لمدة إثنى عشرة (12) شهراً وتجدد تلقائياً لفترات متتالية من إثنى عشرة (12) شهراً ما لم يتم إنهائها من قبل احد الطرفين بموجب أحكام الإنهاء الواردة في اتفاقية توريد اللقيم لينبع.

وسينتج عن الكميات الإضافية من الزيت الخام المختزل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس قدرها 88,000 طن سنوياً من الفئة الثانية و 5,000 طن سنويا من الفئة الأولى برايت ستوك.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لهذا العام 2023. ألا إنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة حيث أنه يعتمد على أسعار بيع زيوت الأساس.