أرامكو السعودية توزع 110.18 مليار ريال على المساهمين

أعلنت شركة أرامكو السعودية في افصاح على موقع “تداول السعودية” عن توزيع أرباح إجمالية بقيمة 110.18 ملیار ريال سعودي (29.38 مليار دولار أمریكي)، تشمل الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أرامكو السعودية عن أول توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران / يونيو 2023.

وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 110.18 ملیار ريال سعودي (29.38 مليار دولار أمریكي)، يشمل:

توزيعات الأرباح الأساسية 73.16 ملیار ريال سعودي (19.51 ملیار دولار أمریكي).

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 37.02 ملیار ريال سعودي (9.87 ملیار دولار أمریكي).

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,940,349,607 أسهم، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال سعودي للسهم، وتشمل:

توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3024 ريال سعودي.

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1530 ريال سعودي.

وتاریخ الأحقیة ھو 1445/02/25ھ الموافق 2023/09/10، وستكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وسیكون تاریخ التوزیع 1445/03/12ھ الموافق 2023/09/27م.