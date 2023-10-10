فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

أرامكو السعودية تورد لآسيا الكميات التعاقدية الكاملة من النفط

أكدت السعودية الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بأنها ستورد الكميات التعاقدية الكاملة من النفط الخام في تشرين الثاني / نوفمبر.

وأكدت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقالت المصادر التجارية إن شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام السعودي، أبقت على أحجام الإنتاج المقررة ثابتة في نوفمبر، عند نحو 47 مليون برميل، مقارنة بقرابة 50 مليوناً في الشهر السابق.

وقال مصدر “العرض والطلب على النفط السعودي مستقر على ما يبدو في هذه اللحظة على الرغم من ارتفاع الأسعار”.

ورفعت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرائد لعملائها الآسيويين في نوفمبر للشهر الخامس إلى أعلى مستوى له هذا العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...