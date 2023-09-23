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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أرامكو السعودية تمنح شركة إماراتية عقداً بـ 500 مليون دولار

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منحت “أرامكو السعودية” شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومقرها أبوظبي،العقد الرئيسي بقيمة 500 مليون دولار لمناقصة بناء خط أنابيب تحت سطح البحر بين مشروعي حقلي الزلف والسفانية النفطيين في المملكة العربية السعودية، كما نقلت مجلة “ميد” عن مصادر مطلعة.

وقدمت شركات المقاولات الأجنبية عروضها بموجب اتفاقية أرامكو طويلة الأجل (LTA) بشأن المناقصة التي تحمل الرقم 128 في 31 تموز / يوليو الماضي.

ويتضمن العقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لخط أنابيب بقطر 48 بوصة بين حقلي الزلف والسفانية، ويغطي مسافة 67 كيلومتراً.

وتتعلق الأعمال المصاحبة ببناء وتركيب محطات الضخ ومحطات الضاغط وكابلات الطاقة.

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