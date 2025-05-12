أرامكو السعودية تعلن نتائج قوية في الربع الأول لـ 2025

أعلنت أرامكو السعودية عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الدخل 97.5 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن 102.3 مليار ريال في الربع الأول من عام بحسب وكالة الأنباء السعودية. وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 118.9 مليار ريال، مقارنة بـ 126 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 71.8 مليار ريال، مقابل 85.3 مليار ريال في الربع الأول 2024، وارتفعت نسبة المديونية إلى 5.3%.

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول بقيمة 79.3 مليار ريال، بزيادة 4.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال. وبلغت النفقات الرأسمالية 47.1 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي طويل الأجل.

شهد الربع الأول إعلانات عن اكتشافات نفط وغاز جديدة، واتفاقيات للاستحواذ على حصص في شركات بترولية في الفلبين والهيدروجين الأزرق، وإطلاق محطة تجريبية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون.

أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أن أداء الشركة القوي يعكس موثوقيتها وكفاءتها وتكاليفها المنخفضة، على الرغم من تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وأكد على أهمية المرونة والاستمرار في تنفيذ استراتيجية النمو في مختلف قطاعات الطاقة وخفض الانبعاثات. وأشار إلى التقدم في مشاريع زيادة إنتاج الغاز، والتوسع في البيع بالتجزئة، وتطوير استراتيجيات البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق واستخلاص الكربون.