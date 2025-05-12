فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاستثمارطاقة

أرامكو السعودية تعلن نتائج قوية في الربع الأول لـ 2025

أرامكو السعودية تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الأول 2025 رغم تقلبات السوق

فريق التحرير by فريق التحرير
أرباح أرامكو
أرباح أرامكو

أعلنت أرامكو السعودية عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الدخل 97.5 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن 102.3 مليار ريال في الربع الأول من عام بحسب وكالة الأنباء السعودية. وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 118.9 مليار ريال، مقارنة بـ 126 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 71.8 مليار ريال، مقابل 85.3 مليار ريال في الربع الأول 2024، وارتفعت نسبة المديونية إلى 5.3%.

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول بقيمة 79.3 مليار ريال، بزيادة 4.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال. وبلغت النفقات الرأسمالية 47.1 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي طويل الأجل.

شهد الربع الأول إعلانات عن اكتشافات نفط وغاز جديدة، واتفاقيات للاستحواذ على حصص في شركات بترولية في الفلبين والهيدروجين الأزرق، وإطلاق محطة تجريبية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون.

أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أن أداء الشركة القوي يعكس موثوقيتها وكفاءتها وتكاليفها المنخفضة، على الرغم من تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وأكد على أهمية المرونة والاستمرار في تنفيذ استراتيجية النمو في مختلف قطاعات الطاقة وخفض الانبعاثات. وأشار إلى التقدم في مشاريع زيادة إنتاج الغاز، والتوسع في البيع بالتجزئة، وتطوير استراتيجيات البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق واستخلاص الكربون.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...