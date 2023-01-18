أرامكو السعودية تطلق أرامكو للتجارة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط الخام في العالم، اليوم الأربعاء، عن استحواذ شركتها للتجارة (شركة أرامكو للتجارة) على شركة موتيفا بنسبة 100 بالمئة وإطلاق شركة أرامكو للتجارة الأمريكية، مملوكة بالكامل لها ومقرها هيوستن بولاية تكساس، وستقوم بتوسيع أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية والجنوبية لاغتنام فرص جديدة وزيادة قاعدة عملائها الحاليين.

وذكرت وسائل إعلام سعودية إنه بموجب اتفاقية الشراء، ستكون شركة أرامكو للتجارة الأمريكية هي المورد الوحيد لشركة موتيفا، التي تمتلك أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكرير خام تبلغ 630 ألف برميل يومياً، وتنتج أنواع وقود استهلاكي وتجاري وزيوت أساسية.

وقال محمد الملحم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة “يعد الاستحواذ على شركة موتيفا للتجارة وإنشاء شركة أرامكو للتجارة الأمريكية خطوة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاقنا الجغرافي وعمليات التشغيل، مع تعزيز مرونة منتجاتنا بشكل أكبر”.

وستعمل الشرك الجديدة على تقريب أعمالها من العملاء وتزويدهم بوصول كبير إلى نظام الهيدروكربون القوي في العالم، والذي سيعزز بشكل كبير سلسلة القيمة على مستوى العالم.

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن شركة أرامكو تعمل على طرح شركتها التابعة “أرامكو للتجارة”، في اكتتاب يُتوقع أن يكون ضمن الأكبر عالمياً على أن يجري في “نهاية العام الجاري أو بداية 2023”. ونوهت الوكالة، حينها، إلى أن قيمة وحدة أرامكو للتجارة قد تصل خلال هذا الاكتتاب إلى 30 مليار دولار وهو ما يعادل 112.5 مليار ريال.

وتسعى أرامكو لإضافة مزيد من البنوك لإدارة الاكتتاب، بعد أن ذكرت الوكالة في مايو/أيار 2022 أنها عيّنت مجموعة غولدمان ساكس و”جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” لدراسة الطرح.

وذكرت وكالة رويترز، في يونيو/حزيران 2022، أن أرامكو تُخطط لدمج شركة “موتيفا” التابعة لها، والتي تدير أكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة، ضمن شركة أرامكو للتجارة، قبل الطرح المزمع.

وتُعد شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية الذراع التجاري لـ “أرامكو” وتأسست في الظهران عام 2011، ويقوم نشاطها الرئيسي على تداول المنتجات المكررة والسائلة والكيميائية والبوليمرية وتسويقها دولياً.