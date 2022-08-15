أرامكو السعودية تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً في 2027

تخطط “أرامكو السعودية” لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة إلى 12,3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025 حيث تسرع أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم خططها لجلب إنتاج إضافي إلى السوق لتلبية احتياجات المستهلكين العالميين، كما قال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر للصحافيين في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية والربعية أمس.

وأضاف الناصر: “ستأتي زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً في عام 2024، أعني زيادة محدودة ولكن في عام 2025، يجب أن نهدف إلى انتاج 12.3 مليون برميل في اليوم، وفي عام 2026، يجب أن نستهدف إنتاج 12,7 مليون برميل في اليوم قبل أن نصل إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027”.

وزادت “أرامكو السعودية” النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35,1 مليار ريال سعودي (9,4 مليار دولار) في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63,5 مليار ريال (16,9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021، مع استمرارها في الاستثمار في جلب إمدادات إضافية إلى السوق وسط أسعار قياسية مرتفعة.

وقال الناصر “سيركز الإنفاق الرأسمالي على النمو ليس فقط في النفط والغاز ولكن في الهيدروجين وتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية. لذلك هناك الكثير من البرامج التي نعمل عليها والتي ستتطلب نمواً في برنامج رأس المال لدينا، على أساس سنوي حتى عام 2025 وبعد ذلك نأمل أن تستقر في وقت لاحق”.

وتابع: “نحن واثقون بقدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل في أي وقت تدعو الحاجة أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا، لجلب إمدادات إضافية كبيرة لتلبية الطلب العالمي”.

وقد ضخت المملكة العربية السعودية 10,77 مليون برميل في اليوم في تموز / يوليو، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وفقاً لمسح “بلاتس” نشرته “اس اند بي جلوبال للسلع” في آب / أغسطس.