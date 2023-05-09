أرامكو السعودية تزيد رأسمالها إلى 90 مليار ريال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:

ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة.

يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح بعد الموافقة على الزيادة تسعين مليار (90,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20%.

يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي وعشرين مليار (220,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتي واثنين وأربعين مليار (242,000,000,000) سهم.

تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.