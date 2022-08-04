أرامكو السعودية ترفع العلاوة السعرية للمشترين الآسيويين إلى مستوى قياسي

رفعت المملكة العربية السعودية علاوة أسعار النفط للمشترين في آسيا إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن أكبر مصدر في العالم يرى أن سوق المنطقة لا تزال تشهد ضغوطاً، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

وعلى الرغم من المؤشرات على أن الاقتصادات المتباطئة بدأت تضر بالطلب العالمي على الخام ، زادت شركة “أرامكو السعودية” علاوة سعرية على خامها العربي الخفيف لشحنات الشهر المقبل إلى مصافي التكرير الآسيوية 50 سنتاً من 9,3 دولار إلى 9.8 دولار للبرميل فوق المؤشر القياسي في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من توقعات التجار وشركات التكرير بزيادة أكبر بمقدار 1,50 دولار، وفقًا لمسح أجرته “بلومبيرج” في أواخر تموز / يوليو. وكان ذلك قبل ظهور البيانات هذا الأسبوع التي تظهر أن الأمريكيين يقودون سيارات أقل مما فعلوا في صيف عام 2020، عندما أوقفت قيود السفر بسبب تفشي وباء “كوفيد – 19” الحركة تقريباً.