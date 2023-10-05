أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار الرسمية الجديدة لبيع شحنات الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، خلال شهر نوفمبر المقبل (2023).

وقررت الشركة رفع أسعار بيع النفط السعودي للخام العربي الخفيف رسميًا إلى عملائها في آسيا للشهر الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى خلال 2023.

ورفعت أرامكو السعودية -وفق وثيقة التسعير التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أسعار شحنات الخام العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر بمقدار 40 سنتًا أميركيًا، إلى 4 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان و دبي.

جاء قرار أرامكو السعودية برفع أسعار بيع الخام العربي، بعد تعهد المملكة (أكبر مصدّر عالمي للنفط) باستمرار تمديد خفض الإنتاج البالغ مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر، وديسمبر، لدعم استقرار أسواق النفط في مواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تهدد بركود في الأسواق.

يأتي قرار رفع الأسعار متوافقًا مع توقعات عدد من المحللين –استطلعت وكالة رويترز آراءهم- برفع أسعار الخام العربي بنحو 24 سنتًا للبرميل.

كما قررت عملاقة النفط السعودية رفع أسعار الخام العربي الخفيف المتجهة إلى أوروبا خلال نوفمبر المقبل بمقدار 1.5 دولار للبرميل على أساس شهري إلى 7.2 دولار للبرميل فوق خام برنت المؤرخ.

وقررت أرامكو السعودية تثبيت أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل المتجه إلى آسيا عند 3.45 دولارًا و1.7 دولارًا على التوالي فوق متوسط أسعار خام دبي و عمان لشحنات نوفمبر المقبل.